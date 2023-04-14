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14 Nisan 2023
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Vücut geliştirme şampiyonu, eşyalarını balkondan atıp evini ateşe verip

Alaturka Online
Alaturka Online


Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak’ta bir apartmanın 4’üncü katında oturan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Onur Genç (30), sabah saat 09.00 sıralarında evdeki eşyaların bir bölümünü, binanın arka tarafındaki bahçeye atmaya başladı.

YANGIN ÇIKARDI BALKONDA MAHSUR KALDI

Komşuları ne olduğunu anlamaya çalışırken, evden dumanlar yükseldiğini gördüler. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısı kilitli olduğu için eve giremedi. Evdeki eşyaları ateşe verdiği iddia edilen vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, kucağındaki köpeğiyle balkonda mahsur kaldı.

BALKONDAN ATLMAYA KALKIŞTI

Zaman zaman içeri girmeye çalışan ancak başaramayan Genç, köpeğini kurtarmak için aşağı atmaya çalıştı. Daha sonra kendisi de aşağı atlamaya çalışan adama, çevredekiler ve itfaiye ekipleri atlamaması yönünde telkinde bulundu. İtfaiye ekipleri, balkondan atlamaya çalışan Onur Genç’in üzerine hortumla su sıkarak engellemeye çalıştı.

KAPIYI KIRAN İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yangını söndürdü. Onur Genç’i ekipler güçlükle kontrol altına aldı. Ekiplerin, ambulansa götürme isteğine direnen Genç’e, bina sakinleri de tepki gösterdi. Genç, annesinin de yardımıyla bir süre sonra ambulansa binmeye ikna edildi. Evdeki eşyaların bir bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi. (DHA)

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