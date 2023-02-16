Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da, 85 yaşında dün vefat eden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Namaza Savaş’ın ailesi, yakınları ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, eski Yargıtay üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Vural Savaş’ın yakınları, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Savaş, Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.