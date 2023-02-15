Vural Savaş vefat etti

28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 84 yaşında hayatını kaybetti. Savaş, bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu.

VURAL SAVAŞ KİMDİR?

1972’de Ankara hakim adayı olarak mesleğine başlayan Vural Savaş; Aralık Hakimliği, Gülnar Hakimliği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği gibi görevlerde bulundu. 1987 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliğine 1993 yılında asıl üyeliğine seçilen Vural Savaş, 1994 yılında bu görevinden istifa etti.

1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

28 Şubat sürecinde Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ne kapatma davası açtı. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002’de DSP’ye katıldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 28 Eylül 2013’te CHP üyesi oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Vural Savaş, bir süre SÖZCÜ gazetesinde köşe yazıları yazdı.