Vurgun direkleri

Ankapark’ın kapıları bugün halka açılıyor. Son halini görmek isteyenler, 11.00-16.00 saatlerinde Yenimahalle’den kalkan ücretsiz ring seferleriyle enkazı ziyaret edebilecek.

Deniz AYHAN

ANKAPARK’TAKİ HAYALET TELEFERİĞE 50.4 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ

Ulu Önder’in Ankaralılara emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen Ankapark’ta, en dikkat çeken bölüm 50.4 milyon dolarlık teleferik oldu. Yenimahalle’den kalkıp, hayvanat bahçesine gidecek olan teleferik, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra, yolcularını Ankapark’a getirecekti. Ancak Hayvanat Bahçesi 2013’de kapatıldı, otel hiçbir zaman yapılmadı, Ankapark ise enkaz oldu. 50.4 milyon dolar ödenen 7.5 kilometre uzunluğundaki teleferik, bir gün bile çalışmadı ve geriye 30 metrelik direklerin enkazı kaldı.

Ankapark’a harcanan 801 milyon dolar ile 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da 35 bin kilometre yol yapılabiliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teleferik için ihale tutarının o dönem 92 milyon 746 bin TL olduğunu ancak güncel tutarın 890 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Bu teleferiğin tamamı yapılmış gibi Yenimahalle’den çıkıyor sonra yapılacak Hayvanat Bahçesi’ni gezmesi planlanıyor ama ortada teleferik yok, bu konuda da yargıya başvurduk” dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, park içerisine kurulan teleferiğin Yenimahalle üzerinden bağlantılı olacağını, park çevresine de otel yapılması için girişimcilere arazi satılacağını söylemişti. Teleferik hattı hiçbir zaman kullanıma açılmadı.