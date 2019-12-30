Vuslat 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 34. son bölüm izle

Vuslat dizisi 34. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz, Salih’ten Satranc-ı Urefa tahtasının özel bir tahta olduğunu öğrenir. Ve kararını ortaya koyup gönlünden geçen yolcu olmak isteğini dile getirir. Vuslat 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 34. son bölüm izleme linki…

Vuslat dizisinin son bölümünde; Salih, aynalı tahtayı görünce Aziz’e bu önemli kararı iyi düşünüp düşünmediğini sorar. Bu karar Aziz’i iyi ile kötünün mücadelesinde ciddi bir yol ayrımına getirir. Aziz, Bu yola baş koyup nefsiyle yüzleşebilecek, emanete sahip çıkıp en baştan başlayabilecek midir?

VUSLAT 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 34. SON BÖLÜM İZLE

Feride, ailesinin yıllarca sakladığı ve altında ezildiği sırların peşine düşmekte ısrarcıdır. İlk olarak babasıyla konuşur ancak Faik ona istediği cevapları vermez. Feride, yine de pes etmez. Ailesini darmadağın eden bu cinayetin arkasında kimin olduğunu bulmak için sonuna kadar mücadele etmeye karar verir. Aziz, bu yoldaki en büyük destekçisidir.

Kerem, Aneta’yı geri alabilmek için çırpınırken, Tahsin ve Bülent de gerçek minyatüre sahip olabilmenin yollarını arar. Bülent, Tahsin’den yeni planını devreye sokmasını ister. Böylelikle Mehmet Şefik’in oyununu bozup Aziz’i köşeye sıkıştırabilecektir. Tahsin ya oğlunun yanında yer alıp Bülent’in gazabına uğrayacak; ya da Aziz’in iyiliği için Aziz’e karşı durmak zorunda kalacaktır.