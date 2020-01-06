Vuslat 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 35. son bölüm izle

Vuslat dizisi 35. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz ve Feride’nin geçmişlerine dair yaptıkları araştırmalar onları ölümle burun buruna getirir. Vuslat 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 35. son bölüm izleme linki…

Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz’in adaletin sağlanması ve gerçeklerin üzerindeki sis perdesinin kalkması için sorduğu sorular cevapsız kalır. Müzayede tarihi yaklaştıkça, Aziz ve Feride’nin üzerindeki kara bulutlar çoğalır.

VUSLAT 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 35. SON BÖLÜM İZLE

Peşlerindeki gizli elin tehditleri artmaya başlar. Feride, halasının şaibeli cinayetini çözmeye çalışırken, Aziz de Korkmazer ve Çağlar ailesinin geçmişte nasıl bir kader birliği içinde olduğunu anlamaya çalışır.

Kerem, bir yolunu bulup Aneta’yı Bülent’ten geri almak ister fakat başaramaz. Öfkesi gitgide daha tehlikeli boyutlara ulaşır. Kerem, artık Bülent’in istediği minyatürü almak için her yolu denemeye kararlıdır.

Bülent ise zoraki bir şekilde de olsa Kerem ile kurduğu bağı kuvvetlendirmeye çalışarak onu kendi tarafına çekmenin derdine düşer. Bu uğurda Kerem’i Aziz’e karşı zehirlemekten geri durmaz.

Fırat, Kerem’den intikam alabilmek için tehlikeli bir planı devreye sokar. Fakat işin sonunda karşılaştığı durum, onu hiç ummadığı birine yönlendirir. Böylelikle önünde istediğinden daha fazlasına erişebilmenin imkanları belirir.