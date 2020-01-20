Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 37. son bölüm izle

Vuslat dizisi 37. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz ve Feride’nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Vuslat 37. son bölüm izleme linki…
Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin’in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz’i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding’de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?
VUSLAT 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
“Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.” #EmaneteHıyanet #Vuslat @trt1 @a23medya pic.twitter.com/y8kB1wIss5
— Vuslat (@vuslatdizisi) January 20, 2020
Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride’yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur’dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?
Fırat, Kerem’den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba’yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba’dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.
Son güncelleme: 00:18 – 21.01.2020