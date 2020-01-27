Vuslat 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 38. son bölüm izle

Vuslat dizisi 38. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz, Kerem’in ihanetinden sonra, Bülent ve Kerem’i bitirmek için bir plan yapar. Kerem’in en gizli sırlarını açığa çıkarmak için giriştiği hamlenin sonunda, hiç beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Artık Aziz için bu mücadele hayatta kalma savaşıdır. Vuslat 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Vuslat 38. son bölüm izleme linki…

Vuslat dizisinin son bölümünde; Bülent minyatürde gizlenen sırrı bulur, eline geçen kozla Tahsin’i köşeye sıkıştırmaya karar verir. Ve cazip vaatlerle maşa olarak Kerem’i kullanır. Ancak, Kerem ve Bülent’in göremedikleri başka bir sır daha vardır minyatürde. Minyatürün sırrı nedir? Bu sır, Aziz ve Feride’nin vuslata ermelerine yardım edecek midir?

VUSLAT 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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VUSLAT 38. SON BÖLÜM İZLE

Feride, ailesinin geçmişindeki sırra bir adım daha yaklaşmıştır. Hasibe yıllarca sakladıklarının ortaya çıkacak olmasından dolayı endişelidir. Aziz ve Feride’nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin’in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz’i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding’de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride’yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur’dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?

Fırat, Kerem’den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba’yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba’dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.