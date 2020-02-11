Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! “Babam katilmiş” Vuslat 40. son bölüm izle!

Vuslat dizisi 40. bölümü ile ekranlara geldi. Vuslat son bölümde; Aziz, Kerem’in kavga görüntülerini servis etmesiyle iş dünyasındaki prestijini ve holdingin yönetim kurulu başkanlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 40. son bölümün ardından Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Vuslat yeni bölüm fragmanı…

Heyecan dolu son bölümün ardından yayınlanan Vuslat yeni bölüm fragmanına Aziz’in “babam katilmiş” sözleri damga vurdu. Ayrıca Feride namlunun ucunda zor anlar yaşarken Aziz de bir yandan onun yanına yetişmeye çalışıyor. Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’in kavga görüntülerini servis etmesiyle iş dünyasındaki prestijini ve holdingin yönetim kurulu başkanlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Aziz, etrafını saran bu ihanet ağıyla daha fazla boğuşmak istemez ve pes etme noktasına gelir. Salih Baba Aziz’e verdiği sırla, ona mücadeleye devam etmesini telkin eder. Aziz, uğradığı haksızlıklara rağmen omuzlarındaki yükün altından kalkabilecek mi?

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Halasını katleden kişinin Tahsin olduğunu öğrenen Feride, gözünü karartıp çantasında sakladığı geçmişin kötü hatırasıyla birlikte Tahsin’in peşinden gider. Feride çantasında ne saklıyor? Tahsin’den, halasının intikamını almaya mı gidiyor? Yoksa bambaşka bir amacı mı var?

Tahsin, Kerem’in elindeki gerçek tutanağın polisin eline geçmesine engel olabilmek için hisselerini ona devretmek zorunda kalır. Hisselere karşılık tutanağı almayı beklerken Kerem’in hazırladığı kötü sürprizle karşı karşıya kalır. Tahsin, başına gelen sıkıntılardan sıyrılmaya çalışırken Feride’yle yüzleşir. İkilinin yüzleşmesinde neler yaşanacak?

Feride ve Aziz aşklarını arzları bilip, her şeye rağmen kök salıp sevgilerini yeşertebilecekler mi? Yoksa geçmişte işlenmiş o korkunç cinayet, Feride ve Aziz’in arasındaki aşkı da mı öldürecek?