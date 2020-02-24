Vuslat 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 42. son bölüm izle…

Vuslat 42. son bölümde yaşadıklarının ağırlığıyla Aziz’le konuşacak gücü kendinde bulamayan Feride, Serpil’in atölyeye yaptığı sürpriz ziyaretle yeniden umutlanır. Peki Vuslat 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vuslat’ta ilgi çeken gelişmeler yaşnmaya devam ediyor. Vuslat 42. son bölümde annesinin konuşmasını sağlayıp babası hakkındaki gerçekleri öğrenmeye çalışan Kerem, bir psikologla anlaşıp Alice’i hipnoz seansına sokar. Peki Vuslat’ın son bölümünün ardından Vuslat 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VUSLAT 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak. Fragmanı aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

VUSLAT SON BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 41. BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aynı gece bir yanda minyatürün sırrını çözmeye çalışan Aziz, diğer yanda atölyede hummalı bir çalışma içine giren Feride… O gecenin sabahında iki aşığı bekleyen kötü sürprizle karşılaşır.