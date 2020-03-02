Vuslat 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Vuslat 43. son bölüm izle)

Başrol oyuncuları arasında Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Pelin Uluksar gibi isimlerin yer aldığı Vuslat dizisi 43. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Son bölümde; Feride kendini atölyeye kapatıyor. Abdullah, Feride’ye piyon getiriyor. İşte Vuslat 44. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TRT ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisi son bölümü ile ekrana geldi. Vuslat son bölümde; Aziz’i büyük bir sürpriz bekliyor. Dedesinin son bir emaneti daha mı var? İşte Vuslat yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının acısıyla kendini antikacıya kapatan Aziz’i Satranc-ı Urefa’nın son karelerinde bekleyen büyük sürpriz ne? Dedesinin son bir emaneti daha mı var? Bu emanet nerede saklı?

Kendini atölyeye kapatan Feride’ye Abdullah’ın getirdiği piyon ne anlama geliyor?

Kerem’i Mehmet Şefik’in fabrikasında bekleyen büyük sürpriz ne? Alice’in geçmişindeki travma bu fabrikada mı saklı?

Omuzlarda taşınan iki tabut, toprağa verilen iki cenaze. Bir yanda babasının acısını yaşayan Aziz, diğer yanda kardeş kaybının ağırlığıyla ezilen Feride. İki aşık, çifte cenazede aşklarını da mı toprağa verecekler? Yoksa birbirlerinin yaralarını sarıp, bu yolda el ele yürümeye devam mı edecekler?