Wagner'in sahibi Prigojin, Libya'da serbest bırakılan Rus vatandaşlarına “maddi destek” verecek

ANKARA (AA) – Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun sahibi Yevgeniy Prigojin'in, "Libya'da ajanlık" suçlamasıyla 2019'da gözaltına alınan ve geçen hafta serbest bırakılan 2 Rus vatandaşına kişi başı 18 milyon ruble (yaklaşık 1,9 milyon Türk lirası) para vereceği bildirildi.

Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan'ın, 18 ay hapiste kaldıktan sonra 10 Aralık'ta serbest bırakıldığı ve 2 şahsın Rusya'ya döndükleri belirtildi.

Prigojin'in söz konusu şahıslara "yardım etme" kararı aldığının kaydedildiği açıklamada, "Prigojin, Şugaley ve Sueyfan'a hapiste kaldıkları her ay için ayda 1 milyon ruble (yaklaşık 106 bin Türk lirası), toplamda kişi başı 18 milyon ruble maddi destek verme kararı aldı. Ruslar, kendilerinden olanı geride bırakmaz." ifadesine yer verildi.

– Libya, 2 Rus vatandaşının ajan olduğunu duyurmuştu

Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli iki Rus vatandaşı, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınmıştı.

Rus hükümeti, bu kişilerin, bir düşünce kuruluşuna bağlı akademik araştırmacı olduğunu savunmuştu.

Ancak Libya hükümeti, 2 Rus vatandaşının Wagner güvenlik şirketine bağlı saha araştırması yapan ajan olduğunu duyurmuştu.

Libya hükümeti, "ele geçirdikleri bilgisayar belleğindeki bilgilere göre, Rusların Libya'da bulundukları sürede ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına geçmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, ülke içinde basın, siyaset ve askeri duruma ilişkin kritik raporlar ve planlar hazırladıklarını" açıklamıştı.