Wall Street Journal’dan Erdoğan yorumu: Memleketinde bile destek azalıyor

Dünya Türk Lirası’nın değer kaybı ve ülke genelindeki artan fiyatları konuşurken, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazetenin muhabirlerinden Jared Malsin imzalı haberde, “Türk Lirası düşerken, Erdoğan’a destek kendi memleketinde bile dibe düştü” başlığı kullanıldı.

Sozcu.com.tr

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Türkiye’de son dönemde yaşanan dalgalanma ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Gazetenin muhabiri Jared Malsin imzalı haberde, Türk Lirası’ndaki bu düşüş, enflasyon ve fiyatlardaki artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini de etkilediği belirtildi.

Makalede, “Karadeniz’in sahil kenti Rize’deki çay üreticileri TL’nin değer kaybı ve artan enflasyondan çok sert etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz sahilindeki memleketinde yaşayanlar gıda, akaryakıt ve ila. fiyatlarını artıran ekonomik kriz sonrasında şehrin favori evladının liderliğini sorguluyor” ifadesine yer verildi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI VAR”

Türk Lirası’nın bu yıl yaklaşık yüzde 45 değer kaybettiğini hatırlatan Wall Street Journal, bunun çoğunlukla Erdoğan’ın ekonomik hamlelerinin sebep olduğunu yazdı. Gazete, “Bu kriz, Erdoğan’ın yaklaşık 20 yıldır oy tabanını oluşturan düşük gelirli ve orta sınıf Türklerin öfkesini çekti ve yapılan anketlere göre rekor seviyede Erdoğan’dan uzaklaşıyorlar” yorumunu yaptı.

TL’nin değer kaybetmesinin özellikle Rize’de çok sert bir şekilde hissedildiğini, ham madde ve gübre fiyatlarının arttığını belirten Wall Street Journal, “Bölgede yaşayanlar ve siyaset uzmanları, uzun yıllardır çocukluğunu bu şehirde geçiren Sayın Erdoğan’la bağı dolayısıyla gurur duyan bir kentte bile AKP’ye desteğin azaldığını söylüyor” ifadesine yer verdi. Öte yandan gazete muhabiri Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ile görüştü. Wall Street Journal muhabiri Paliç’in odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otururken çekilmiş fotoğrafının yanında yakın bir zaman önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşırken çekilmiş bir fotoğrafının da olduğunu yazdı.

Haberde, “İktidar partisine desteğin anketlerde düşük olması Türkiye’deki muhalefeti Erdoğan ve hükümetini yenmek için umutlandırdı. Muhalefet Erdoğan’ı yenmek için 6 partilik bir ittifak oluşturdu ve AKP’den ayrılan iki ismin partisinden de faydalanacaklar” yorumu yapıldı.

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