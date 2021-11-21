Wall Street Journal’dan Türk Lirası’nın değer kaybı ile ilgili çarpıcı yorum

ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal, son dönemde TL’nin değer kaybı ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazeteye konuşan esnaf, “Ürünlerime zam yapmaya utanıyorum” yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

Son dönemde Türk Lirası’nın değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündeminde…

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, “Türkiye’de kur krizi geçim giderini artırıyor, finansal sistemi tehdit ediyor” başlığını kullanarak, “Türk Lirası’ndaki keskin düşüş gıda ve ilaç fiyatlarını artırdı, ülke ekonomisini sarstı. Bu kriz ortalama bir Türk vatandaşı için gıda, ilaç ve diğer eşyalarının artmasına sebep oldu. 8 ay içerisinde Türk Lirası dolar karşısında değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti. Bu durum yıllarca Avrupa’daki komşularını ekonomik büyümede geride bırakan Türklerin uzun süredir gurur duyduğu güveni sarstı” yorumunu yaptı.

“FİYATLARI ARTIRMAYA UTANIYORUM”

Gazete muhabirleri Jared Malsin ve Patricia Kowsmann imzalı haberde, “Sıradan insanlar, yaşam standartlarının düşmesiyle zorlanırken enflasyon maaşlarına baskı yapıyor ve birikimlerini yiyor. Gazeteye konuşan Rizeli bir İstanbul esnafı kahve, zeytin ve peynir fiyatlarını artırırken utandığını söylüyor. Müşterilerinden zamlı fiyatlar istediğinde ezildiğini söylüyor” denildi.

Gazete, şu an Türkiye’de yaşanan krizin 2018 yılından beri ülkede yaşanan en büyük kriz olduğunu yazarken, “Bu kriz en çok sıradan Türkleri etkiledi, birçoğu gelirlerini ve kazançlarını dövize yatırmaya ya da ülkeden ayrılmak için yollar aramaya başladı” yorumunu yaptı.

Güvenliğinden endişe ettiği için ismini açıklamayan ve eczacı ise, “Türk Lirası’na hiç güvenim kalmadı çünkü ülke olarak önümüzü göremiyoruz” yorumunu yaptı.

İsmini açıklamayan kadının daha sonra 50.000 TL’sini dolara çevirmek için döviz bürosuna gittiğini aktaran Wall Street Journal, “Sayın Erdoğan, artan enflasyonun yaratabileceği siyasi risklere rağmen gidişatı değiştirecek gibi gözükmüyor. Merkez Bankası da bu hafta yaptığı açıklamada Aralık ayında yine faiz indirimi yapılabileceğine dair bir dil kullandı. Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan, ülke ekonomisini geliştirdiği için seçimleri kazandı. Şimdi Sayın Erdoğan’ın görev süresi TL’nin değer kaybederek milyonlarca Türk vatandaşının yaşam standardının çökmesiyle riske girdi. Bu durum potansiyel seçmeni kaçırıyor” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası’nın faiz kararı dış basında: ‘Türkiye bilinmeyen sularda’

İlginizi Çekebilir Bloomberg Businessweek’ten kapsamlı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi İlginizi Çekebilir Alman basınından Erdoğan yorumu: En başından yapabilirdi