Wall Street’te Kayıplar Sürüyor İşlemlere Yine Ara Verildi

Wall Street’te borsa endekslerinin güne yine kayıplarla başlaması, hafta başında olduğu gibi işlemlere tekrar 15 dakika ara verilmesine neden oldu. İşlemler aranın ardından tekrar başladı.

S&P 500 endeksinin yüzde 7 düzeyinde kayıp yaşaması üzerine, borsaların açılmasından sadece birkaç dakika sonra, bu hafta içinde ikinci kez olmak üzere işlemler otomatik olarak geçici süreyle kapandı.

Corona virüsü krizi dünya genelindeki mali piyasaları olumsuz etkilerken, Beyaz Saray ve diğer ülkelerin liderlerinin salgından zarar gören ekonomileri yakın bir zamanda kurtaramayabilecekleri yönündeki endişeler artıyor.

Başkan Donald Trump’ın Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri durdurma kararının, zaten küresel resesyon tehdidi nedeniyle alarmda olan yatırımcıları daha da sarstığı yorumları yapılıyor. Karar ayrıca zaten seyahat planlarını iptal edenler yüzünden zarara uğrayan havayolu endüstrisine yeni bir darbe vurdu.

Dow Jones endeksi 10 yılı aşkın süredir ilk kez, düşmekte olan piyasa anlamına gelen ”ayı piyasası” kategorisine girdi. Aynı şekilde S&P 500’ün de geçen ayki rekorundan bu yana yüzde 20’nin üzerinde kayıp yaşamasından sonra “ayı piyasası”na girmesi bekleniyor.

Wall Street tarihindeki en parlak dönemlerden birinin çökmekte olduğu yorumları dile getiriliyor. Dow da 1800 puan civarında ya da yüzde 8’e yakın bir oranda düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi de bu sabah yüzde 7,99’luk düşüş kaydetti.

New York’taki ana üç endeks, Şubat ayında rekor seviyelerde yüksek oranlara çıkmalarından bu yana yüzde 24’ün üzerinde değer kaybetti.

Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Trump’ın sürpriz seyahat kısıtlaması açıklamasının ardından petrol fiyatları da Perşembü günü yüzde 6’nin üzerinde oranda düştü.

Brent ham petrol varil başına 2,33 dolar ya da yüzde 6,5 düşerken, ABD hem petrol de 1,79 dolar yani yüzde 5,4 düştü.

Enerji danışmanlık şirketi Rystad’ın petrol piyasaları dairesi başkanı Bjoernar Tonhaugen, Trump’ın seyahat kısıtlaması kararının, uçak yakıtına olan talep, iş dünyası hareketliliği ve ekonomik büyümeye yönelik beklenen etkileri yüzünden petrol piyasalarına olumsuz yansıdığını söyledi. Tonhaugen, kararın hükümetlerin krizi yönetmesine olan güveni de sartstığını ve salgının genel ekonomi üzerindeki etkileri konusunda yaşanan belirsizliği daha da arttırdığı değerlendirmesinde bulundu.