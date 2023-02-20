Wanda Nara’dan şaşırtan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray’ın sezon başında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımından transfer ettiği Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.

Sarı – kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için kulübe baskı yaparken 29 yaşındaki oyuncu depremin ardından yaptıklarıyla da Türk halkının gönlünde taht kurdu.

SÖZLEŞMESİ SORUN OLACAK MI?

Deprem felaketi sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. Bu ertelenme nedeniyle maç takvimi Haziran ayına sarkabilir. Galatasaray ligin son maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kiralık ve sözleşmesi biten yıldızları derbi mücadelesinde forma giyemeyebilir. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer konuyla alakalı Fanatik’in sorularını cevapladı.

“Yerli futbolcular konusunda TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatında açık bir hüküm bulunmaktadır. İlgili talimatın 19/3. Maddesinde sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresinin müsabakaların bitimine uzayacağı açık şekilde yazmakta.

Ancak, yabancı futbolcularda buna ilişkin bir hüküm ne FIFA ne de TFF talimatlarında bulunmaktadır. Bu nedenle, taraflar arasında yapılan Futbolcu ve Geçici Transfer Sözleşmelerinin her birinin bu yönden incelenmesi gerekmektedir.

Örneğin, Mauro Icardi sezon başında Paris Saint Germain Kulübünden Galatasaray Kulübüne geçici olarak transfer oldu, yani kiralandı. Galatasaray ile Paris Saint Germain Kulübü ve Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşmede sözleşme bitiş tarihinin nasıl yazıldığı ve tanımladığı çok önemli. “Sözleşme 31 Mayıs veya son resmi müsabakanın oynandığı tarihte sona erecektir” tarzında bir ibare veya madde varsa ilgili sözleşme liglerin ertelendiği periyodu kapsayacak ve son resmi müsabakaya kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Ancak, sözleşmede yalnızca “31 Mayıs tarihinde sona erecektir” ifadesi varsa ve her iki kulüp arasında başkaca herhangi bir anlaşma yoksa, Futbolcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla kendi kulübüne dönmek durumunda olacaktır.”

WANDA NARA’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişki yaşarken, sürpriz bir açıklama geldi.

Wanda Nara, 21 Şubat günü İtalyan Rai Due’de yayınlanan Belve programının konuklarından biri olduğu açıklandı. Programında fragmanında ise Wanda Nara’nın Icardi hakkında söylediği sözler yer aldı.

Wanda Nara, Arjantinli yıldız için, “O benim kocam. Ömür boyu birlikte olacağız. Biz birlikteyiz ve her zaman iyi bir aile olduk.

Neredeyse 10 yıldır evliyiz. Benim için bu bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım sonsuza kadar devam eder” ifadelerini kullandı.