Warcraft filminde kimler oynuyor? İşte Warcraft filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması film fantastik konusuyla dikkat çekiyor. İki ırk arasındaki derin mücadelenin anlatıldığı film Warcraft’ın konusu ve oyuncuları haberimizde.
Efsaneleşen oyun Warcraft’ın filmi olan Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi 2016 yılında vizyonda olmasına rağmen izleyiciler tarafından halen ilgi görüyor. Warcraft’ta kimler oynuyor ve konusu ne?
WARCRAFT FİLM KONUSU
World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.
WARCRAFT OYUNCULARI
Travis Fimmel
Rolü : Anduin Lothar
Toby Kebbell
Rolü : Durotan
Paula Patton
Rolü : Garona
Ben Foster
Rolü : Medivh
Dominic Cooper
Rolü : King Llane Wrynn
Ben Schnetzer
Rolü : Khadgar
Robert Kazinsky
Rolü : Orgrim
Clancy Brown
Rolü : Blackhand