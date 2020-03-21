Warcraft filminde kimler oynuyor? İşte Warcraft filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Efsaneleşen oyun Warcraft’ın filmi olan Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi 2016 yılında vizyonda olmasına rağmen izleyiciler tarafından halen ilgi görüyor. Warcraft’ta kimler oynuyor ve konusu ne?

WARCRAFT FİLM KONUSU

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

WARCRAFT OYUNCULARI

Travis Fimmel

Rolü : Anduin Lothar

Toby Kebbell

Rolü : Durotan

Paula Patton

Rolü : Garona

Ben Foster

Rolü : Medivh

Dominic Cooper

Rolü : King Llane Wrynn

Ben Schnetzer

Rolü : Khadgar

Robert Kazinsky

Rolü : Orgrim

Clancy Brown

Rolü : Blackhand