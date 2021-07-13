Washington: ABD ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

Türkiye, ABD’nin askeri birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil havalimanının işletmesi ve güvenliğinden sorumlu olmak için teklifte bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanıyla ilgili görüşmelerin detaylarını paylaşmadı.

“Afganistan’dan (birliklerin) çekilmesi ve (ülkedeki) daha geniş kapsamlı güvenlik ve asayiş durumu konusunda Türkiye’nin yapıcı rolünü kesinlikle olumlu karşılıyoruz” diyen Price, iki ülkenin hâlâ Afganistan’daki geniş kapsamlı güvenlik iş birliğini görüştüklerini ifade etti.

11 EYLÜL’DE ÇEKİLME TAMAMLANACAK

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmuştu.

ABD’nin planı Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlamak.

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