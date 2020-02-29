Washington eyaletinde 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

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Alaturka Online
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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD’de de yayılımını sürdürüyor.

Washington Eyaleti Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada eyalete bağlı King ve Snohomish’te yeni vakalar tespit edildiği bilgisi verildi.

King ilçesinde tespit edilen vakanın daha önce Güney Kore’de salgının merkez üssü olan Daegu kentine seyahat etmiş olan 50 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Snohomish’teki diğer vakanın ise 18 yaşının altında olduğu ve daha önce yurt dışına seyahat etmediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı İtalya’ya yönelik olarak belirlediği seyahat uyarısını ‘seviye 3’e yükseltmişti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Kovid-19 salgınının ABD için hâlâ çok düşük bir risk oluşturduğunu belirterek, virüsün yayılması halinde ‘ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını’ söylemişti.

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