Washington Post: Suudi Arabistan heyeti, Ürdün eski Kraliyet Divanı Başkanı Avadallah'ın serbest bırakılmasını istedi

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan başkanlığında bir heyetin, Ürdün’de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep ettiği iddia edildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin üst düzey bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan başkanlığında bir heyet, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep etmek için Ürdün'e gitti.

Haberde heyetin Ürdünlülerle görüşmelerin ardından Amman'da bir otele yerleştiği ve Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan Avadallah'ın serbest bırakılması yönündeki talebinde ısrarcı olduğu öne sürüldü.

– Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti. Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti. Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.