Washington Post: Trump, Türkiye’de temasta bulunan diplomatı gözüne kestirdi

Diplomasi ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşan Washington Post yazarı Josh Rogin, gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesindeki kulisleri okurlara aktardı. Seçimlerden önce şansını Kansas’tan senatör olmak için zorlayacağını söyleyen ve bir süre sonra görevini bırakacağı konuşulan mevcut dışişleri bakanı Mike Pompeo’nun ardından göreve gelecek isim için yeni bir tartışma başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Mike Pompeo’nun görevini bırakması sonrasında birçok aday olduğunu dile getiren Rogin’e göre bu isimler arasında en öne çıkan isimlerin başında Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir diplomat geliyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD heyeti ile birlikte Türkiye’ye gelen ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok yetkiliyle masaya oturan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın, Trump’ın son dönemdeki gözde isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Gazetenin yazarı, “Pompeo’nun yerine gelmesi hakkında bahsi sık sık geçen isim Robert O’Brien. Trump,O’Brien’ı gerçekten seviyor ve birçok kaynağım Trump’ın Eylül ayında Başkan’ın dördüncü ulusal güvenlik danışmanı olan O’Brien’a verdiği diplomatik sorumluluğun arttığını söyledi” ifadesini kullandı.

Gazete, O’Brien’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Suriye konusunu görüşmek için Türkiye’ye geldiğini ve masaya oturduğunu hatırlattı.