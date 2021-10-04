Washington Türk Festivali’ne Yoğun İlgi

Başkent Washington, Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından düzenlenen 2021 Türk Festivali’ne evsahipliği yaptı.

2020’de Corona virüsü salgını nedeniyle düzenlenemeyen festivale bu yıl başkent ve çevresinde yaşayan Türkler’in yanısıra Amerikalılar da yoğun ilgi gösterdi.





Washington’un popüler mekanlarından The Wharf’da düzenlenen festivalde katılımcılar, kurulan 3 farklı sahnede, Türk müziği dinlemenin yanı sıra Türkiye’den gelen ve yerel Türk halk dansları topluluklarını da izleme fırsatı buldu.





ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı, dernek üyeleri ve gönüllülerin aylar süren çabaları sonucu düzenlenen festivale katılımdan memnun kaldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da festivale katılarak, çadırları tek tek gezdi. Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Mercan, alışveriş de yaptı.

VOA Türkçe’ye konuşan Büyükelçi Mercan, fetsivale katılım oranının yüksek olduğunu ancak bu tür bir etkinlik için tek bir günün yeterli olmadığını ifade ederek, gelecek yıl festivalin iki gün düzenlenmesi halinde gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Festival kapsamında Türk mutfağının geleneksel yemeklerinin sunulduğu çadırların önünde uzun kuyruklar oluştu. Türk kahvesi içenler, fal baktırdı.

Türkiye’ye özgü hediyelik eşyaların yanı sıra Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği tezgahlar ve el dokuması halılar katılımcıların ilgisini çekti.





Haftasonunu nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Amerikalılar da festival kapsamında hem Türkiye’yi tanıma hem de müzik ve danstan yemek ve kahveye Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.