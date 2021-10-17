Washington’da Beyaz Bayraklar

Corona virüsü salgını Amerika’da 1918-1919 yıllarında yaşanan İspanyol gribi salgınından daha çok can aldı. Sanatçı Suzanne Brennan Firstenberg, kaybolan 700 binden fazla yaşamın unutulmaması için Washington’u beyaz bayraklarla donattı.

Johns Hopkins Corona Virüsü Araştırma Merkezi dünya genelinde Corona virüsü ölümlerini kayda geçiriyor. Amerika’da da rakamlar artmaya devam ediyor.

Maryland eyaletinden sanatçı Suzanne Brennan Firstenberg, sayıları değiştirmekten fazlasını yapıyor.

Sanatçı başkentte Kongre binasına bakan Ulusal Park’ta 8 hektarlık alana yerleştirdiği bayraklarla salgın döneminde ölenleri unutturmamak için çalışıyor.

Firstenberg, ‘‘Bu fiziki sanat gösterisiyle belki hala aşı olmamayı tercih eden ya da maske takmaktan hoşlanmayanları etkileyeceğimi düşünüyorum’’ diyor.

Firstenberg ve bir yerel peyzaj şirketinden gönüllüler Washington Anıtı’nın yakınına üç gün boyunca 600 bin beyaz bayrak dikti.





Suzanne Brennan Firstenberg, ‘‘25 yıldır bakımevi gönüllüsüyüm ve Amerika’da Corona virüsü yüzünden ölen herkesin anılmasını sağlamak istiyorum’’ sözleriyle amacını özetliyor.

3 binden fazla bayrak kırmızı çıkartmalarla işaretlenmiş, bunlar salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını temsil ediyor.

İnteraktif sergi ailelerin sevdikleri için kişisel notlar yazmalarına da fırsat veriyor.





Firstenberg, ‘‘Umarım kalıcı bir anma düşündüğümüzde, içimize dönmek ve yaşananların tekrarlanmasını nasıl önleyebileceğimizi düşünmek de bunun bir parçasını oluşturur’’ diyor.

17 günün sonunda sergi bir Pazar günü gün batımında askeri cenaze marşı eşliğinde kapandı. Firstenberg üzerinde yazı olan tüm bayrakların temizleneceğini, kayıt altına alınacağını ve arşivleneceğini söyledi. Firstenberg, bu deneyimin ziyaretçilerin kederlerinde yalnız olmadıklarını görmeleri açısından çok yararlı olduğunu söylüyor.