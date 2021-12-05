Washington’da Cinayet Oranları 18 Yılın Zirvesinde

Amerika’nın başkenti Washington’da 2003 yılından bu yana en yüksek cinayet oranı söz konusu, üstelik henüz 2021 daha sona ermeden. Sene başından beri kentte öldürülenlerin sayısı 200’ü geçti.

Washington ülkenin başkenti olması nedeniyle federal yönetim merkezi. Bu nedenle de güvenlik önlemleri üst düzeyde bir şehir. Ama son veriler güvenlik önlemlerinin pek de sokaklara yansımadığını ortaya koyuyor. Kentte 2003 yılından bu yana en yüksek cinayet oranı söz konusu, üstelik henüz 2021 daha sona ermeden.

Ülkedeki birçok kentte de cinayet oranlarında benzer artışlar dikkat çekiyor.

Washington Amerika’nın en pahalı kentlerinden.

Ülkenin yönetim merkezinde yaşam pahalı, son verilere göre yaşamak da biraz tehlikeli olabilir.

Kentte 2003 yılından bu yana cinayet rakamları daha yıl sona ermeden şimdiden en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Kentte cinayete kurban gidenlerin sayısı 200’ü aştı.

2020 yılında bu rakam 178’di.

700 bin nüfuslu kent 1790’da kuruldu. İsmini de ülkenin kurucusundan alıyor, George Washington. Beyaz Saray, Kongre, bakanlıklar, federal daireler, FBI binası hepsi bu kentte. Haliyle güvenlik önlemleri de önemli oranda yüksek.

Ancak kentte cinayet oranları son 18 yılın en üst seviyesinde.

2017’den bu yana kentte ölümle sonuçlanan şiddet olayları artıyor. Veriler suçlara karışan gençlerin sayısının arttığını da ortaya koyuyor.

Peki cinayetlerdeki artışın nedeni ne?

Bazıları buna gerekçe olarak yasadışı silah kullanımının küçük çaplı çatışmalarda daha fazla kullanılmasını, salgın nedeniyle duruşmaların ertelenmesini ve onarım ve inşaat yüzünden sınırlı hale gelen kamu ulaşımını gösteriyor.

D.C polis sendikası ise George Floyd’un polis gözaltına alırken ölmesinin ardından yapılan protesto gösterileri sonrası emniyet teşkilatında yapılan değişikliklerin buna neden olduğunu belirtiyor. Bu değişiklikler bazı emniyet dairelerinin küçültülmesi ve bütçenin azaltılmasına neden oldu.

Aslında sadece başkentte değil ülkenin genelinde cinayet oranlarındaki artış Washington’dan çok farklı değil. Cinayet oranlarındaki artış Amerika’da yakın tarihte rekor düzeyde.

Ülke genelinde cinayet oranları Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin verilerine göre 2019’la 2020 arasında yüzde 30 artmış durumda.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan da konuyla ilgili rakamlar var. Buna göre geçen yıl Amerika’da 21 bin 570 kişi öldürüldü. 2019’da bu rakam 16 bin 425’ti.

Biden yönetimi durumu değiştirmek için ne yapıyor?

Başkan Joe Biden polislerin sosyal haklarını genişleten ve Kongre’de kabul edilen partilerüstü üç yasa tasarısını imzaladı. Yürürlüğe giren yasaların amacı polise destek olmak.

Başkan Joe Biden imza töreninde “Her gün ulusumuzun emniyet yetkilileri çağrılara yanıt veriyor ve kendilerine zarar verebilecek sahnelerle karşılaşıyor, hatta kayıp veriyorlar. Savaş alanında gibiler. Fiziksel yaralarla dönmeseler, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar. Aynısı cinayet bölgelerine giden, çocuk istismarcılarıyla uğraşan polislerimize de oluyor. Bu durumlarla mücadele ederken yardıma ihtiyaçları var. Polislerimizin yüksek kalitede ruh sağlığı kaynaklarına ulaşabilmelerini istiyorum. Sıkıntılarını azaltacak ve onların daha iyi polislik yapmasını sağlayıp, intiharları önleyeceğiz. Daha fazla polise yardım ulaştıracağız böylece onlar da hizmet ettikleri toplumlara daha iyi hizmet verebilecekler” dedi.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Kyle Rittenhouse’ın otomatik tüfeğiyle iki kişiyi öldürmek dahil bir dizi suçlamadan kendini koruma gerekçesiyle beraat etmesi bir başka tartışmayı alevlendirdi.

Kararın ellerinde silahlarla dolaşanların sayısını arttırmasından ve bunun da olumsuz sonuçlara neden olmasından endişe ediliyor. Wisconsin’deki duruşmalar sırasında ellerinde silahlarla sokaklarda görülenlerin sayısına dikkat çekiliyor.

Demokratlar silah satışına yıllardır bazı kısıtlamalar getirmeye çalışıyor ancak Cumhuriyetçiler buna karşı. Bölünmüş bir Kongre’de de yakın zamanda bu konuda bir adım atılacakmış gibi görünmüyor.