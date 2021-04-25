Washington’da Türkler ve Ermeniler Karşılıklı Gösteri Yaptı

Amerika’da yaşayan Türkler ve Ermeniler, 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu ve Kançılaryası önünde karşılıklı gösteri yaptı.

Gösteriler, Sheridan Meydanı’nda bulunan Büyükelçilik Konutu’nun önünde başladı. Amerika’da yaşayan bir grup Türk vatandaşı konutun önündeki kaldırıma kurdukları çadırdan marşlar ve şarkılar çalarken, meydandaki anıtın çevresinde toplanan Ermeniler de Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Polis, Büyükelçilik ve Büyükelçilik Konutu önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Her iki tarafta da çok sayıda polis devriye aracı bekledı.

Konutun bulunduğu Sheridan Meydanı’na çıkan tüm yollar ve Büyükelçilik binasının bulunduğu Massachussetts Caddesi gösteriler sırasında araç tafiğine kapatıldı.

Başkan Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasınından sadece saatler sonragerçekleşen gösterilerde Türkler, Ermeniler’in bu yöndeki iddialarını redderderken, birçoğu da hayalkırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Bir grup Azeri vatandaşı da her 24 Nisan’da olduğu gibi yine destek için oradaydı. Onlar da ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, Türk vatandaşlarına sloganlarla ve pankartlarla destek verdiler.

İki grup da daha sonra Massachussetts Caddesi’nde bulunan Türk Büyükelçiliği’ne yürüdü. Gösterilerine bir süre de burada devam eden gruplar, yağmur yağmaya başlamasının ardında olaysız bir şekilde dağılsa da zaman zaman iki grup arasında kişisel atışmalar da yaşandı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, gelişmeleri Büyükelçilik Konutu’ndan takip etti.