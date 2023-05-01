WBC boks gecesinde Seren Ay Çetin ve Arda Avcı tarih yazdı

DSmart ‘tan canlı yayınlanan ve dün 15.30’da başlayıp 03.00’te sona eren WBC Şampiyonlar Gecesi nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Birbirinden güçlü boksörler Sancaktepe Mustafa Öncel Spor Kompleksi’ndeki ringde kıyasıya mücadele etti. Spor Smart 1 ve Spor Smart 2 ekranlarından canlı yayınlanan organizasyonda, profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina karşılaştı. Rakibini 10 raunt sonunda hakem puanları ile yenen Seren Ay Çetin, WBC Silver Gold kemeri koruyarak dünyanın bir numarası olmak için önemli bir maçı kazanmış oldu.

Arda Avcı ise kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıktı. Rakibini ilk rauntta yenen Arda Avcı, WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

WBC Şampiyonlar Gecesi’nin diğer maçlarında Emre Karaçeper Ortadoğu kemerinin sahibi oldu.

SEREN AY ÇETİN: GERÇEKTEN GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Çok mutlu olduğunu dile getiren Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, “Rakibimi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ama küstü gitti, keşke böyle olmasaydı. Hareketi sporcuya yakışmadı ama heyecanına veriyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Göğücü’ye çok teşekkür ediyorum, muhteşem bir gece oldu. Oynadığım en iyi gecelerden biriydi diyebilirim. Buraya gelen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. ‘Seren Ay’ diye bağıran herkesin sesine sağlık. Çalıştık ve zafer bizim oldu” diye konuştu.

“GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK”

Müsabaka anında dişliğine saç girdiğini ve çıkmadığını ifade eden Seren Ay Çetin, “O beni inanılmaz rahatsız etti, midemi bulandırdı. Odağımı biraz dağıttı. Ama olsun, bu tür aksilikler benim başıma geliyor, alıştım. 2 maç önce de kaşım açılmıştı. Sonuç olarak güzel bir başarı elde ettik” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU UNVAN MAÇI VAR”

Önünde artık dünya şampiyonluğu unvan maçının kaldığını hatırlatan Seren Ay Çetin, “Sıradaki hedefimiz ve maceramız da bu. Birkaç gün dinlendikten sonra da bu maça hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ: BÖYLE GÜZEL MÜSABAKALARI AĞIRLAMIŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Seren Ay’ı tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de, “Sporun başkenti olan Sancaktepe’de böyle güzel müsabakaları ağırlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporcularımızın hepsini tebrik ediyorum. İnşallah ev sahipliğimizden memnun kalmışsınızdır, yine bekleriz” ifadelerini kullandı.

EYÜP GÖZGEÇ: GÜZEL BİR BOKS GECESİ YAŞANDI

Güzel bir boks gecesi yaşandığını ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Saat çok geç olmasına rağmen hepimizin heyecanı devam etti. Seren Ay’ı da rakibini de tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Seyirci ve saha avantajını da iyi kullandık. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Altın kemer maçında da inşallah birlikte oluruz. Daha fazla mutlu olmak için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

ARDA AVCI: NAKAVT İLE İNŞALLAH ÇALIŞMAMIN KARŞILIĞINI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

WBS Asya Şampiyonluğunu elde eden Ata Spor Kulübü oyuncusu Arda Avcı ise, bu maça çok iyi çalıştıklarını dile getirerek, “Ayçın Özsakabaşı hayatındaki her şeyden benim için fedakarlık etti. Benim şu anda burada konuşabilmemin en büyük mimarıdır. Daha büyük başarılar elde edip kendisine hediye etmek istiyorum. Bu maça da beni çok iyi hazırladı. Bu nakavt ile inşallah çalışmamın karşılığını verdiğimi düşünüyorum” dedi.

“HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”

Rakibini 1 dakika 42 saniyede nakavt ile yere seren Arda Avcı, önündeki hedefler ile ilgili olarak ise, “Bir gün dinlenip sonrasında antrenmanlara devam edeceğim. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dünya şampiyonluğuna oynamak” ifadelerini kullandı.

WBC’DEN DEPREMZEDELERE 20 BİN DOLAR

Dünya Boks Konseyi (WBC), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Depremin ilk gününden beri bölgeye yardımlarda bulunan WBC, Şampiyonlar Gecesi’nde 20 bin dolar bağışladığını açıkladı. Dünya Boks Konseyi (WBC) Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina, çeki promotör Serdar Avcı’ya taktim etti.

SERDAR AVCI: DESTEKLERİ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye’de profesyonel boks federasyonunu kuran ve birbirinden önemli şampiyonalara imza atan promotör Serdar Avcı ise, WBC yönetimine deprem bölgesine yaptıkları yardım için teşekkür etti. Avcı gecede Türkiye’yi temsil eden ve önemli kemerler kazanan sporcuları da tebrik etti.