Webo dünyayı ayağa kaldırdı

PSG-Başakşehir maçı, rutin bir karşılaşmaydı aslında… Başakşehir’in gruptan çıkma ihtimali bulunmuyordu. PSG ise maç başladığı gibi bitse bile turlayacaktı. Ancak olmayacak şeyler yaşandı ve artık futbol neden kitleleri peşinden koşturuyor tekrar görüldü. Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo kendisi hakkında ırkçı ifadeler kullanan maçın Rumen 4. hakemine yaptığı direnişle sembolleşti.

Kırmızı kart gören ve takımıyla birlikte maçın ertelenmesini sağlayan Webo, UEFA’nın kurallarını da gevşetti.

FUTBOL DÜNYASI BİRLEŞTİ

Pierre Webo’nun salı gecesi oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart UEFA tarafından askıya alındı. UEFA, disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı. Resmi açıklamada soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuyla bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi. PSG’li oyuncuların Başakşehir’e destek olan tavrı da olaya olan ilgiyi arttırdı.

Mbappe, Neymar ve Kimpembe’nin Webo ve Demba Ba’ya destek olması ilerleyen günlerde ırkçılık karşıtı dev bir kampanyanın ilk adımları olarak yorumlandı.

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DROGBA’DAN TEŞEKKÜR

Galatasaray’ın eski yıldızlarından, dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Drogba, Webo ve Demba Ba’nın hakem Coltescu’ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, “Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba’ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

COLTESCU IRKÇI DEĞİLMİŞ!

Olayların merkezindeki, maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Rumen medyasına konuştu. “Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum” diyen Coltescu, “Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir” diye konuştu.

Rumen hakemin FIFA kokartının yenilenmeyeceği ve PSG-Başakşehir maçında son resmi maçına çıktığı ifade edildi.

DÜNYA MEDYASI AYAKTA

PSG-Başakşehir maçında yaşananlar dünyanın gündeminde… Brezilya’dan Çin’e, ABD’den İtalya’ya, Japonya’ya kadar tüm ülke medyaları, Webo’ya yapılan ırkçılık ve temsilcimizin sahadan çekilmesini konuşuyor.

İşte bazı manşetler ve yorumlar…

AS (İspanya)

“Irkçılığa dur” manşetini atan AS, “Başakşehir, dördüncü hakemin, Webo’yu (siyah) diye çağırmasından PSG maçında sahayı terk etti” diye yazdı.

L’EQUİPE (Fransa)

Dünyanın en ünlü spor gazetelerinden biri olan L’Equipe ırkçılığa tepkisini “Bıktık” başlığıyla verdi.

CORRİERE DELLO SPORT (İtalya)

Irkçı hakem. Takımlar sahadan çekildi.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İtalya)

Irkçı hakem

THE GUARDİAN (İngiltere)

“Irkçılık skandalı” manşetini atan gazete, Pierre Webo’ya maç sırasında kırmızı kart gösterilmesi nedeniyle olayların alevlendiğini belirterek, UEFA’nın konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatmasını öne çıkardı.

THE TİMES (İngiltere)

“Irkçı hakem maçı erteletti” başlığıyla haberini yayımlayan gazete, “Hakemin ırkçı söylemi, Medipol Başakşehir ve PSG’li oyuncuların maç sırasında soyunma odasına gitmesine yol açtı” şeklinde görüş belirtti.

NEW YORK TİMES (ABD)

“Irkçılık yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi” başlığıyla haberini sunan ABD basınından The New York Times, “Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti” dedi.

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