Weghorst için skandal ifadeler: Avusturya sosisi…

Sezon başında forvet arayışı içerisinde olan Beşiktaş , İngiltere Premier Ligi’ne veda eden Burnley’den Hollandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncu ligde oynadığı 16 karşılaşmada sekiz kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapmıştı.

12 gole doğrudan katkı veren Weghorst sürpriz bir şekilde Beşiktaş’tan ayrılarak Manhester United’a transfer oldu. Weghorst’un bonservisini elinde bulunduran Burnley, sözleşmesini feshetmesi için Beşiktaş’a 2 milyon 825 bin Euro ödeme yaptı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini fesheden Manchester United, golcü arayışlarına başlamıştı. Hollandalı teknik adam Erik ten Hag’ın Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşını istemesi, İngiltere’de şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Marco van Basten ve Wesley Sneijder gibi Hollanda futbolunun efsane isimleri İngiliz devinin Wout Weghorst’u transfer etmek istemesini şaşkınlıkla karşılayarak, Menajer Erik ten Hag’ın bu tercihini eleştirmişti.

WEGHORST’TAN İLGİNÇ SÖZLER

Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipteki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Beşiktaş’tan ayrılıp Manchester United’ın yolunu tutan Hollandalı yıldız golcü, Sky Sports’a verdiği demeçte transfer sürecini anlattı.

Manchester United için menajerinden haber beklediğini ifade eden Weghorst, “Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş’taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim” diye konuştu.

WEGHORST GELDİ SERİ BİTTİ

Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun takımdan gönderilmesinin ardından ligde oynadığı beş maçın beşinden de galibiyetle ayrılmıştı. Wout Weghorst’un İngiliz devindeki ilk maçında Manchester United, son dakikalarda yediği golle Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Weghorst, Crystal Palace maçında 69. dakikada Scott McTominay’in yerine oyuna dahil olmuştu.

Hollandalı golcü, kendisinin ikinci maçında Arsenal karşısına ilk 11’de sahaya çıktı. 90 dakika oyunda kalan Weghorst etkisiz kalırken, Manchester United, 1-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti.

ÜNLÜ GAZETECİDEN AĞIR SÖZLER

Onyadığı iki maçta da beklentilerin altında kalan Weghorst, eleştirilerin hedefi haline geldi. Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportaj dünya çapında ses getiren ünlü gazeteci Piers Morgan, kendisine ait sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı.

Morgan, Ronaldo ve Weghorst’un fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Manchester United. Ronaldo gibi bir GOAT’ın saygısız bir şekilde ayrılmasına neden olan kibirli bir koçu aldınız. Sonra da yerine, ismini daha önce hiç duymadığım ve adı Avusturya sosisine benzeyen birini aldınız” ifadelerine yer verdi.

Morgan’ın bu tweeti İngiliz futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

HAYALET BENZETMESİ

Öte yandan sosyal medyada bir taraftar Wout Weghorst’un bir fotoğrafı üzerinde oynama yaptı. Hollandalı golcünün formasının arkasındaki bazı harfleri kapatarak ‘Ghost’ (Hayalet) yazısını ortaya çıkardı. Böylece Weghorst’un etkisiz futboluna gönderme yaptı.