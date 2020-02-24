Weinstein Cinsel Saldırı ve Tecavüzden Suçlu Bulundu

Hollywood’un önde gelen film yapımcılarından Harvey Weinstein New York’taki mahkeme tarafından cinsel saldırı ve tecavüz iddialarından suçlu bulundu. Bu karar, kadınları cinsel tacize karşı seslerini yükseltmeye teşvik eden #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bir zamanlar Hollywood’un en güçlü yapımcılarından olan 67 yaşındaki Weinstein 2006’da eski yapım asistanı Mimi Haleyi’ye cinsel saldırıda bulunmak ve 2013’te bir dönemin ünlü kadın oyuncusu Jessica Mann’e üçüncü derce tecavüzden suçlu bulundu.

Weinstein 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Weinstein kendisini ömür boyu hapse götürebilecek en ciddi suçlamalar olan iki ayrı vahşi cinsel saldırı ve birinci derecede tecavüz suçlamalarındansa beraat etti.

Mahkemesi boyunca yürüteç kullanan ve sağlıksız görüntüsüyle öne çıkan Weinstein’ın rol yaptığı ve sağlık sorunlarını kullanarak sempati toplamaya çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı.

“İngiliz Hasta” ve “Shakespear in Love” gibi filmlerle bilinen Weinstein hakkında 80’den fazla kadın onlarca yıl öncesinden başlayan cinsel içerikli saldırı suçlamalarında bulunmuştu. Bunlar arasında Hollywood’un ünlü isimleri de vardı. Weinstein ise bugüne kadar iddiaları yalanlamış ve ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.

Weinstein, Los Angeles’taki mahkemede de iki kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya.