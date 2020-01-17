Weinstein davasında sıcak gelişme… Gigi Hadid’in jüri olma talebi reddedildi

Suçlu psikolojisi eğitimi alan 24 yaşındaki modelin, dün 120 jüri üyesi adayı arasında yapılan elemelerin sekizinci gününde Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde jüri üyesi olamayacağı kendisine bildirildi.

Weinstein’ın avukatı, ünlü modelin yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan kadınlarla tanışıklığı olduğunu ve bu nedenle jüri üyesi olmasının sakıncalı olacağını ileri sürdü.

Davanın jüri üyesi seçimi halen devam ediyor. Duruşmalar ise 22 Ocak’ta başlayacak.

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