Weinstein’ın ‘unutulmuş adam’ sözlerine Time’s Up tepkisi: Bir seks avcısı ve istismarcı olarak hatırlanacak

Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın kendisini ‘öncü ve unutulmuş adam’ diye tanımladığı skandal röportajına tepki gecikmedi.

Cinsel tacize tepki olarak Hollywood ünlüleri tarafından kurulan Time’s Up (Süre Doldu) adlı hareketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Weinstein’ın psikolojik işkence ve manipülasyon yaptığı belirtildi, “Toplumun kendisinden şüphe etmesini sağlamaya çalışıyor” uyarısında bulunuldu.

Rose McGowan ve Ashley Judd gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu ‘Silence Breakers’ (Sessizliği Bozanlar)olarak bilinen 23 kadının imzasını taşıyan açıklamada, “Weinstein unutulmak istemediğini söylüyor. İyi çünkü unutulmayacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “O, her şeyi alan ve hiçbir şey hak etmeyen bir seks avcısı ve pişman olmayan bir istismarcı olarak hatırlanacak. Karşı koyan ve yeter diyen sayısız kadının ortak iradesinde hatırlanacak. Bu saldırganın, istismar mirasını tekrar yazmasına izin vermeyi reddediyoruz” denildi.

New York Post gazetesine verdiği röportajda ‘mağdur’ portresi çizen Harvey Weinstein, “Unutulmuş bir adam gibi hissediyorum. Tüm yapımcılardan daha fazla kadınların yönettiği ve kadınları anlatan filmler yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, bunun rağbet gördüğü bir zamandan bahsetmiyorum. İlk ben yaptım. Ben öncülük ettim. Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı. İşlerim unutuldu” ifadelerini kullanmıştı.

Bugüne kadar aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 70’den fazla kadın Harvey Weinstein’i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı.

Weinstein son olarak kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan yaklaşık 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı haberleriyle gündeme gelmişti.

67 yaşındaki Weinstein halen New York’ta tutuksuz yargılanıyor.