WhatsApp üzerinden büyük vurgun

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş insanı V.Ö’nün, telefon hattını ele geçiren şüpheliler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş insanı V.Ö. ticaretle uğraşıyordu. Yaptığı iş gereği sürekli nakit para ihtiyacı oluyordu. Aynı işi yapan arkadaşları arasında ihtiyaç durumuna göre para alışverişi yapılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde V.Ö. hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. V.Ö.’nün kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, iş insanının kullandığı operatörü arayarak telefon numarasını başka bir GSM hattına yönlendirdi. Şüpheliler bu sayede V.Ö.’nün Whatsapp uygulamasını da ele geçirdi.

ARKADAŞLARINA PEŞ PEŞE MESAJ

Dolandırıcılar bu aşamada V.Ö.’nün arkadaşlarına mesaj atarak acil para istemeye başladı. Bunun üzerine V.Ö.’nün arkadaşları T.T. ve Y.Y.B. 605 bin lira para gönderdi. Durumu fark eden iş insanı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araştırmalar şüphelilerin, R.A., C.G., M.D. ve E.K. olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin paraların bir miktarıyla altın aldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin 4’ü de tutuklandı.