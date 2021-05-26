WhatsApp’tan Hint hükümetine dava: Yeni düzenleme gizliliği ihlal ediyor

Corona virüsü salgınında an itibarıyla en ağır kayıpları veren Hindistan’da hükümet, hastalıkla mücadelenin yanı sıra bir yandan da teknoloji devleriyle savaşa girişti.

Başbakan Narendra Modi hükümeti, corona virüsü salgınıyla ilgili dezenformasyonu ortadan kaldırmak istediklerini söylerken, dün Twitter’ın ofisine baskın düzenlemişti. Baskının sebebinin iktidar partisindeki bir milletvekilinin paylaşımında ‘manipüle edilmiş medya’ etiketinin bulunması olduğu öğrenildi.

Modi hükümetiyle gerginlik yaşayan bir başka sosyal medya devi de WhatsApp. Hükümetin yeni düzenlemelerinin gizliliğin ihlalini olduğunu savunan WhatsApp, mahkemeye başvurdu. Hindistan’da büyük yatırım yapan ve 400 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan WhatsApp, hükümetin suç kapsamında talep ettiği durumlarda bilgiyi ilk paylaşan kişinin tespit edilerek kendilerine bildirilmesinin istendiğini öne sürdü.

İKİ TARAFI DA ETKİLER

Reuters’ın haberine göre WhatsApp çalışanları, tek taraflı olarak böyle bir durumun mümkün olmadığını savunuyor. Mesajlaşmaların uçtan uca şifreli olduğunu belirten WhatsApp, hem mesajı gönderen hem de alan tarafın şifrelemesinin kırılacağını ifade ediyor. WhatsApp konuyla ilgili Reuters’ın sorularına yanıt vermezken, Modi hükümetinden bir yetkili, şirketin dezenformasyon yapan kişilerin izini sürmenin bir yolunu bulabileceğini vurguladı. Yetkili, bu noktada hükümetin şirketten şifrelemenin kırılmasını istemediğini de ekledi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ



WhatsApp’ın açtığı davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor. Worldometers’ın verilerine göre 27 milyonu aşkın vaka 311 binden fazla can kaybının görüldüğü Hindistan, corona virüsünde merkez üssü haline geldi. Sağlık sistemi çöken, tıbbi ekipman krizi yaşanan ülkede hükümet, salgını yönetemediği gerekçesiyle ağır eleştirilere uğruyor. Sosyal medya devlerine yönelik atılan bu adımların da söz konusu durumu bastırmak için yapılan hamleler olarak görülüyor.

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