Wisconsin’de ‘polis icazetiyle’ devriye gezip protestocuları öldüren Trump hayranı genç yakalandı

ABD’de George Floyd vakasının başlattığı ırkçılık karşıtı protestolar Jacob Blake vakasıyla yeniden alevlenirken, yeni dalganın merkezindeki Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde protestoculara ateş açılması sonucu 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili reşit olmamış beyaz bir erkek gözaltına alındı.

Komşu Illinois eyaletinden 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, Wisconsin-Illinois eyaleti sınırındaki Antioch’ta gözaltına alınırken birinci derece cinayetle suçlandı. Wisconsin eyaleti yasalarına göre 17 yaş ve üzerinde olanlar cezai yargılama sisteminde yetişkin olarak değerlendiriliyor.

Reşit olmadığı için kamuya açık yerlerde silah taşıma izni bulunmayan Rittenhouse’un, protestoculara ateş açmadan önce, kendi kendilerine düzeni sağlamaya soyunan ve Kenosha Muhafızları adını kullanan silahlı erkeklerle birlikte devriye gezdiğini ya da nöbet tuttuğunu gösteren videolar var.

Atlantik Konseyi Dijital Adli Tıp Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, son günlerde Kenosha yasadışı şekilde silahlı devriyeler oluşturularak işyerlerinin korunması için sosyal medyada çok yoğun çağrılar yapıldığını belirtti.

Olay yerinde çekilen videolara göre yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açan, başından yaralanan bir kurbanın yanından ayrılırken telefonda birisine “Birisini öldürdüm” diyen Rittenhouse’un protestocuların uyarmasına karşın, polis tarafından gözaltına alınmadan olay yerinden ayrılmasına izin veriliyor.

🇺🇸 According to witness accounts and video footage, police let the gunman leave the scene with a rifle over his shoulder and his hands in the air as members of the crowd were yelling for him to be arrested because he had shot people France 24’s @ketgorjestani has more⤵️ pic.twitter.com/jGdkYLATHg — FRANCE 24 English (@France24_en) August 27, 2020

Sağcı haber sitesi Daily Caller’ın protestoculara ateş açılması öncesi olay yerinde çektiği videoda, Rittenhouse oradaki varlığını “Bu benim işim” diye açıklıyor, polisvari söylemle üstlendiği sorumlulukları anlatıyor.

19 saniyelik klipte “İnsanlar yaralanmaya başladı ve bizim işimiz işyerlerini korumak ve insanları korumak da benim işimin bir parçası” diyen Rittenhouse,şöyle devam ediyor:

“Biri yaralanırsa zarar verene bela olurum. O yüzden tüfekliyim, elbette ki kendimi korumam gerek. Ama ilk yardım çantam da yanımda.”

Sokağa çıkma yasağının başladığı 20.00’den sonra çekilen bir başka videoda zırhlı araçtaki polis memurları sokaklarda silahlı devriye gezen Rittenhouse ve diğer sivillere su verirken ve teşekkür ederken görülüyor.

Bir memur “Sizi gerçekten takdir ediyoruz” diyor.

Kenosha Şerifi David Beth, dünkü basın toplantısında polisin kanunsuz silahlı güce su vermesini “Memurlarımız herkese su verir” diye geçiştirmeye çalıştı, protestocuların insanlara ateş açtığı için yakalanması için bağırmasına rağmen polisin Rittenhouse’un yanlarından geçip gitmesine izin verdiğini gösteren videoyu da önemsiz göstermeye çabaladı.

Ancak FRANCE 24 Observers programına konuşan Kenosha sakini ve olayın görgü tanığı Ryan Cartwright, protestoculara ateş açan zanlının peşine kalabalığın düştüğünü, kovalamaca sırasında bir ara yere düşen zanlının kalkıp tüfeğiyle hedef gözeterek yeniden dört el ateş açmasıyla birkaç kişinin daha vurulduğunu anlattı.

Ardından olay yerine gelen polisin iki zırhlı aracı ve bir devriye aracının yanından geçerken arka plandan insanları vurduğu için yakalanması için haykırışlar yükselmesine rağmen polisin zanlının gitmesine göz yumduğuna dair videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

17 yaşındaki beyaz zanlının sosyal medya hesapları, hangi saiklerle hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Biyografisinden ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediğini gösteren ‘Trump 2020’ ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) hareketine karşı güvenlik güçlerini öven Blue Lives Matter (Mavi Üniformalıların Hayatları Değerlidir) hareketini desteklediğini gösteren ‘BLUE LIVES MATTER’ ibarelerine yer veren Rittenhouse’un, Trump’ın bu yıl Des Moines’de düzenlediği mitinge katıldığına dair fotoğrafları, bu mitingde yaptığı kayıtlara yer verdiği TikTok videosu var.

‘Mavi Üniformalıların Hayatları Değerlidir’ hareketini destekleyen çok sayıda paylaşımda bulunan Rittenhouse, bir paylaşımında elinde saldırı tüfeği tutarken, annesinin paylaştığı bir fotoğrafta polislerinkine benzer mavi üniforma giyip şapka takarken görülüyor.

Facebook, olayı ‘toplu katliam’ olarak tanımladığı ve ateş açan kişinin Facebook ve Instagram hesaplarını kaldırdığına’ dair açıklama yaptı.