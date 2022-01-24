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Yellen’dan “Modern Arz Yönlü Ekonomi” Stratejisine Vurgu. World Wide Web’in Mucidi, Eserinin Asıl Amacından Uzaklaştığını Söylüyor. Rusya ve AB’den Yeni Kripto Yasakları Önerisi.
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WORLD WİDE WEB’İN MUCİDİ ESERİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?
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