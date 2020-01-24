WP muhabirleri kitap yazdı: Trump, Erdoğan’a uzun süredir hayran

Carol Leoning ve Philip Rucker‘ın 21 Ocak’ta piyasaya sürülen kitabında, Trump’ın Erdoğan hakkındaki düşüncelerine ilişkin önemli tespitlere yer verildi.

Kitapta, “Trump, uzun süredir Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Trump’ı özellikle Erdoğan’ın sert siyasi mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkiliyor” dendi.

‘Trump, Erdoğan’ın sesinden hoşlanıyor’

Kitap için açıklamalarda bulunan Trump’ın adı gizli tutulan yardımcılarından biri, “Toplumun kendisine ve diğer siyasilere nasıl yaklaştığına son derece dikkat eden Trump, Erdoğan’ın ‘derin ve emredici’ sesinden hoşlanıyor. Onun sesinde güçlü ve ürpertici bir şey var” dedi.

‘Trump, Suriye’den çekilme kararını Erdoğan’la konuştuktan sonra aldı’

Leoning ve Rucker, daha önce basına yansıdığı gibi, Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararını 14 Aralık 2018‘de Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinden sonra aldığını belirtti.

Bu kararın ABD yönetimindeki üst düzey isimler için beklenmedik gelişme olduğunu kaydeden Leoning ve Rucker, “Suriye’den çekilmeye kararlılıkla karşı çıkan dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Trump’ın bu adımını destekler biçimde bir basın açıklaması yapmayı reddetti” ifadelerini kullandı.