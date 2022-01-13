WSJ: Cenevre ve Paris’teki ABD’li diplomatlarda Havana Sendromu görüldü

ABD’de yine Havana Sendromu paniği yaşanıyor. Wall Street Journal gazetesi, Cenevre ve Paris’teki bazı ABD’li diplomatların gizemli nörolojik semptomlar göstermeye başladığını ve en az bir diplomatın tedavi için ABD’ye gönderildiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

Avrupa’daki bazı ABD‘li diplomatlarda nörolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması, gizemli Havana Sendromu paniği yarattı.

Wall Street Journal gazetesinin vakalarla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cenevre ve Paris’teki bazı ABD’li diplomatlar Havana Sendromu semptomları göstermeye başladı.

En az bir diplomatın tedavi için ABD’ye sevk edildiği belirtildi.

Habere göre, bu yetkililerin gizemli bir saldırı sonucu rahatsızlandığı bilgisi geçen yaz ABD Dışişleri Bakanlığı’na bildirildi. Bugüne kadar Havana Sendromu olarak adlandırılan bu durum nedeniyle 200’e yakın ABD’li diplomat, istihbarat görevlisi ve askerin rahatsızlandığı belirtiliyor.

KÜBA, SONİK SALDIRI DÜZENLEMEKLE SUÇLANMIŞTI

Havana Sendromu, ismini 2016-2017 yıllarında Küba’nın başkenti Havana’da bazı ABD’li ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli nörolojik rahatsızlıklardan alıyor.

O dönemde Havana’daki diplomatlarda baş dönmesi, denge kaybı, duyma ve görme yetisinin kaybolması, bilişsel algı bozukluğu ve endişe gibi semptomlar görülmüş ancak bu vakaların sebebi bulunamamıştı. ABD, Küba’yı diplomatlarına yönelik “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamıştı.

Daha sonra Güney Amerika, Çin ve Avrupa’da görev yapan bazı ABD’li yetkililerde de benzer semptomların görülmesi, hatta bazılarında travmatik beyin hasarı tespit edilmesi kaygı yaratmıştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Cenevre’deki ABD Konsolosluğu’nda görev yapan üç diplomatta aynı semptomlara rastlandı. Paris’te de üst düzey ABD Büyükelçiliği yetkilileri Havana Sendromu’yla ilgili şüpheli bir vaka görüldüğü yönünde e-posta yoluyla bilgilendirildi.

ABD, VAKALARIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen kasımda yaptığı açıklamada “büyük fiziksel ve psikolojik zarara yol açan bu durumun nedenlerini araştırdıklarını söylemişti.

ABD yönetiminin gizemli hastalığın nedenini araştırmak üzere özel bir görev gücü kurmasına rağmen Havana Sendromu’na yol açan olası saldırıların arkasında kimin yer aldığını tespit edememesi tepkilere neden oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Havana Sendromu’ndan etkilenenlere tıbbi yardımı öngören “Nörolojik Saldırılardan Etkilenen Amerikalı Kurbanlara Yardım” adlı bir tasarıyı ekimde onaylamıştı.

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