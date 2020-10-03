Xbox'un yeni modelleri MediaMarkt’ta ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) – MediaMarkt, Microsoft’un oyun platformu Xbox’un yeni modellerini Türkiye’de mediamarkt.com.tr’de ön siparişe açtı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, en popüler oyun konsollarından Xbox’un son modellerini Türkiye’de mediamarkt.com.tr’de ön siparişe açtı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft’un oyun platformu Xbox’un Series X ve Series S modelleri, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 5 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Her iki Xbox da 10 Kasım 2020 tarihi itibarıyla MediaMarkt stoklarına girecekken ön siparişte bulunan teknolojiseverlerin yeni Xbox’ları, 10 Kasım'da adreslerine teslim edilecek.

Şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü Xbox olan Series X 1TB, mediamarkt.com.tr’de 9 bin 299 TL’den ön siparişe açıldı. 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek işlemciye sahip olan Series X’in işlemi hızı ise 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn olarak açıklanıyor.

Yeni nesil oyun performansını şimdiye kadarki en küçük Xbox’ta bulunduran Series S, 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) işlemciye sahipken 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn işlemci hızı sunuyor. Xbox Series S, mediamarkt.com.tr’de 5 bin 399 TL’den ön siparişe çıktı.