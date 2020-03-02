Ya Amerika’nın Türkiye’de ne işi var diye sorarlarsa….





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

İdlib'de yaşanılan büyük faciadan sonra iktidar ve yandaşları "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diye soranları en hafif biçimde "gerçeği kavramamakla" ama daha da ileri giderek hainlikle suçlamaya kalkıyorlar. Oysa Türkiye'nin ezici bir çoğunluğu Suriye'de ne işimiz olduğunu bilmiyor. İktidar bu bilgisizliği başka bir algı ile örtmeye çalışıyor. Diyor ki "Türkiye'nn Suriye'de ne işi var diyenler Amerika'nın, Rusya'nın İran'ın ne işi olduğunu da soruyor mu?" Bu tabii ilk duyduğunuz anda doğru gibi görünen ama asla doğru olmayan bir söylem. Öncelikle Amerika zaten dünyanın her yerinde var. Bu eleştirilebilir, karşı çıkılabilir ama inkar edemezsiniz. Amerika kendini dünyanın jandarması gibi görüyor ve buna engel olamıyorsunuz. Rusya şimdi değil henüz Sovyet sistemi ile yönetilirken bile Suriye'de vardı. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, o günün koşullarında ülkesinin çıkarını Sovyetler'e yakın olmakta görmüş ve Tardus limanında bir üs kurmasına izin vermişti. Ayrıca bugünkü Şam yönetimi de zaten Ruslar'dan yardım istedi ülkesinde olaylar çıktığında. Tabii "Rusya'nın Suriye'de ne işi var?" diye sorabilirsiniz buna rağmen ama ya başkaları da dönüp "Amerika'nın Türkiye'de ne işi var?" derse vereceğimiz cevap ne olacaktır. Tardus'taki Rusya üssü ile İncirlik'teki Amerikan üssü arasında fark var mı? Türkiye'yi bu dönemde yönetenler günlük politikalardan vazgeçmek ve Türkiye'nin önünü açmak zorundadır. Mevcut iktidar ne yazık ki günü kurtarmak ve iktidarının ömrünü uzatmak amacıyla her türlü akıllı strateji ve diplomatik zekadan yoksun halde adeta karanlıkta yürür hale geldi. bunun çaresi şeffaf olmaktır. Erdoğan gerçek anlamda Cumhurbaşkanı olduğunun farkına vararak her siyasete ve görüşe elini uzatacak ve milli birlik beraberliği bu sayede sağlamak zorundadır. Aksi halde elbette kendisi gidecektir ama peşinden Türkiye'yi de sürükleyecektir ki buna kimsenin tahammülü olmamalıdır.