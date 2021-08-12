Aşı yaptırmayan veliler her hafta PCR negatif sonuçlarını bildirecek… 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan videoları yayında hemen izle! Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz'i sel vurdu… 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER @FOXHABER
Anasayfa Alaturka Online Ya aşı ya negatif test sonucu… 12 Ağustos 2021 FOX Ana Haber