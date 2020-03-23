Ya İstiklal Ya Ölüm 5. yeni bölümü yayınlandı! (Ya İstiklal Ya Ölüm 3 ve 4. son bölüm izle)

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bu akşam 3. ve 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümlerinde; İşgal Kuvvetleri karşılarında gitgide direnen bir halk, Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’ye katılma eğilimleri artan Mebuslar ve giderek güçlenen bir Kuva-yı Milliye hareketini bulacaklardır. ,İşte Ya İstiklal Ya Ölüm 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve altı bölüm sürecek Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin 3. ve 4. bölümü bugün ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümlerinde; 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin askerlerince işgal edilen İstanbul’da moraller bozuk olmasına rağmen kurtuluş yolları aranmaktadır… İşgal sonrası Meclis-i Mebusan’ın kapatılması; Mustafa Kemal’in Anadolu’da kurmayı planladığı meclisin açılması adına önemli bir adımın başlangıcı olur… İşte Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 5. yeni bölüm fragmanı ve 3. ile 4. son bölümü izleme sayfası.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM SON BÖLÜM FRAGMANI

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 3. VE 4. SON BÖLÜM İZLE

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 3-4 BÖLÜM ÖZETLERİ

İşgal Kuvvetleri karşılarında gitgide direnen bir halk, Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’ye katılma eğilimleri artan Mebuslar ve giderek güçlenen bir Kuva-yı Milliye hareketini bulacaklardır.

16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin askerlerince işgal edilen İstanbul’da moraller bozuk olmasına rağmen kurtuluş yolları aranmaktadır… İşgal sonrası Meclis-i Mebusan’ın kapatılması; Mustafa Kemal’in Anadolu’da kurmayı planladığı meclisin açılması adına önemli bir adımın başlangıcı olur… Mebusan Meclisi’ndeki mebusların bazıları işgal güçleri tarafından tutuklanırken bazıları da kendi imkanları ile Mustafa Kemal’in çağrısına uyarak Anadolu’ya geçmeye çalışmaktadırlar. Tutuklanan mebuslara karşılık Mustafa Kemal’in de işgal güçlerinden önemli kişilerin tutuklanması fikrini ortaya atması, İtilaf Devletleri’nin kumandanlarında şaşkınlık yaratır. İşgal karşısında alınan tedbirlerden biri de, Osmanlı vilayetlerindeki mülki ve askeri memurların “Heyet-i Temsiliye” ile irtibat kurmalarının kararı alınması olacaktır.

Dünya’ya “medeniyet taşıma misyonuna” sahip olduklarını iddia eden işgal kuvvetleri askerleri ise gerçek yüzlerini göstermiştir… Sokaklarda, caddelerde insanları rastgele çevirip, üstlerini aramaya, silah bulurlarsa darp edip tutuklamaya, hatta paralarına, saatlerine el koymaya başlamışlardır. Buna karşılık Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ise işgal kuvvetlerinin elçiliklerine, hükümetlerine, protesto telgrafları çekilmektedir. İşgale karşı kadın erkek geniş katılımlı mitingler düzenlenmekte; kürsülerden de halk direnişe ve Kuva-yı Milliye’ye katılmaya çağırılmaktadır.

İşgal güçleri, işgal karşısındaki tepkilerden ve Mustafa Kemal’in Ankara’da yeni bir meclis kurma fikrinden son derecede rahatsızlardır… İstanbul’da yakalayamadıkları mebuslar ve milli mücadeleye destek verecek diğer kişiler, Anadolu’ya geçip teşkilatlanma çalışmalarına destek verecektir. İşgal güçleri ise bu direnişi kırmak ve Anadolu’da kurulacak yeni bir Meclis’in açılışını engellemek için milli mücadelenin başında yer alan Mustafa Kemal’i suikast ile ortadan kaldırmak için harekete geçerler.