Ya istiklal Ya Ölüm konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. 6 bölümlük kısa dizinin oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkat çekiyor. Kadrosunda İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Rıza Kocaoğlu ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı dizi, İstanbul’un işgali ile TBMM’nin açılışı arasındaki 6 hafta boyunca yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir?

İlk bölümü 16 Mart tarihinde yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Toplam 6 bölümden oluşan kısa dizi Ya İstiklal Ya Ölüm İstanbul’un işgali ile TBMM’nin açılışı arasındaki altı hafta boyunca yaşanan gelişmeleri konu alıyor. İşte Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI

İlker Kızmaz – Mustafa Kemal Atatürk

Birkan Sokullu – Topkapılı Cambaz

Dolunay Soysert – Halide Edip Adıvar

Osman Sonant – Ali Fuat Paşa

Mehmet Özgür – Mehmet Akif Ersoy

Rıza Kocaoğlu – İhsan Pere

Hilmi Cem İntepe – Garip

Melis Sezen – Nazan

Umut Karadağ

Ushan Çakır

Altan Erkekli

Serkan Ercan

İLKER KAZMAZ KİMDİR?

9 Eylül 1975 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu İzmir’de geçmiştir. Çocukluğunda torna tesviye, nakliye ve tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. Liseden sonra çalışma hayatına atıldı. Çalışırken aynı zamanda yüksek öğrenimini tamamladı. Oyunculuğa İzmir’de özel tiyatrolarda başladı. 2004 yılında İstanbul‘a gelerek Ekol Drama Sanatevi‘nde oyunculuk eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi‘nde yine oyunculuk üzerine lisans eğitimi aldı. İlker Kızmaz, 2009 yılında Yönetmenliğini Levent Semerci‘nin yönetmenliğinde çekilen ve başrolünde ünlü oyuncu Mete Horozoğlu‘nun bulunduğu “Nefes: Vatan Sağolsun” isimli sinema filminde rol aldı.

Oyuncunun en büyük hobisi Uzak doğu sporlarıdır. Çok küçük yaşlarda başlayan Uzak doğu sporlarına olan ilgisi sebebiyle iki yıl aikido olarak çalışmıştır. Oyuncu, 2012 yılında gösterime giren “Çanakkale 1915” isimli sinema filminde Yarbay Mustafa Kemal rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan İlker Kızmaz, 19 Nisan 2014 tarihinde TRT1‘de yayınlanmaya başlayan “Yedi Güzel Adam” adlı dizide izleyici karşısına çıkmıştır. Son olarak 2014 yılında yayınlanan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl veEkin Koç olan “Benim Adım Gültepe” isimli dizide Halil karakteri ile karşımıza çıkmıştır. İlker Kızmaz, 16 Haziran 2014 tarihinde Aslı Türkel ile dünya evine girmiştir.

İlker Kızmaz Filmleri ve Dizileri

2014 – Yedi Güzel Adam (Kenan Hoca) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Halil) (TV Dizisi)

2012 – Şubat (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Yarbay Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 – Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2012 – Kurt Kanunu (Cevdet Enis) (TV Dizisi)

2012 – Cennetten Kovulmak (Sinema Filmi)

2012 – Açlığa Doymak (Tahsin) (Sinema Filmi)

2011 – Sırat (Yusuf Sancaktar) (TV Dizisi)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vata… (Bülent) (TV Dizisi)

2010 – Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Cengiz ) (Sinema Filmi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (İlker Çavuş) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (TV Dizisi)

2007 – Duvar (İsa) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Aslı ile Kerem (TV Dizisi)

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KONUSU

İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

16 Mart 2020 günü yayımlanacak dizinin ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.