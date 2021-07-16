İÇİNE DÜŞEN OLUR, BİRİ HAYATINI KAYBEDER DİYE DÜŞÜNMÜYORLAR. ÜÇ KURUŞ İÇİN "RÖGAR KAPAĞI ÇALAN HIRSIZLARDAN BAHSEDİYORUZ. ÜSTELİK NE YAZIK Kİ ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK, YENİ KAPAKLAR ÇALMAYA DEVAM EDİYOR. SON OLAY AVCILAR'DA YAŞANDI. MAHALLELİ İSYAN ETTİ! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Ya o çukura biri düşerse?