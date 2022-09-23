Yaban keçisi avı ihalelerinin iptali için dava açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin’de 03.10.2022 tarihinde 36 yaban keçisinin avlanmasına izin verdiği 17 ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Mersin Barosu’nda açılan dava ile ilgili yürütmenin durdurulması istendi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığının 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla kentte 03.10.2022 tarihinde 36 yaban keçisinin avlanmasına izin verdiği 17 ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, soykırım olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi.

“EVRENSEL İLKELERE VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRIDIR”

Mersin 1’Nci İdare Mahkemesi’ne açılan ve yürütmenin durdurulması istenen av tarihleri ve yerlerini de içeren listenin ekli olduğu dava dilekçesinde şu görüşlere yer verildi:

“Söz konusu yaban keçilerinin avlanması, gerek evrensel ilkelere gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 15 Ekim 1978’de Paris’te ilan edilen “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin” 1. Maddesinde: “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler; 2. Maddesinde “Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. İnsanlar bu hakkı çiğneyerek onları sömüremezler.

Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidirler. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır; 3. Maddesinde “Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, ona karşı acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır”; 4. Maddesinde “Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır”; 11. Maddesinde ‘SOYKIRIM, YANİ SUÇTUR” “Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.”; 12. Maddesinde “Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.”; 14.maddesinde “Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükûmet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmaktadır.” denilmektedir.

Sayın Mahkemeye arz ettiğimiz bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, kamu gücü kullanılarak gerçekleştirilecek bu avlar hayvanların birden fazla hakkının ama en önemlisi de yaşama hakkının ihlaline sebep olmaktadır. Oysa yukarıda bahse konu ettiğimiz Bildirgenin 14. Maddesi erki ve kamu gücünü hayvanların yaşama hakkının teminatı olarak görmektedir. Ülkemizde ise bu erk ve kamu gücü yaban hayvanlarının öldürülmesi için kullanılmaktadır. Bu durum bile bir kamu kurumunun varoluş sebepleriyle çelişmektedir.”

“VİCDANLARI DA SIZLATMAKTADIR”

Yapılan açıklamada, diğer yandan, Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesinde”, Tarım ve Orman Bakanlığının öldürtmekte olduğu yaban keçileri, bu sözleşmenin devamındaki Ek 2 Listede, ise şu ifadelerin bulunduğunun altı çizildi:

“Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” başlığı altındadır. Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirerek, kesin koruma statüsündeki yaban keçilerini korumak için tedbirler almak yerine, spor ya da turizm adı altında bu hayvanların öldürülmesi için kamu gücünü kullanması hukuka aykırı olduğu gibi, vicdanları da sızlatmaktadır.”

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