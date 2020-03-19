Yabancı futbolcular, FIFPro’ya şikayette bulundu!

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, corona virüs salgınından dolayı Türkiye’de futbol maçlarının ertelenmemesiyle ilgili olarak bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, FIFPro’nun corona virüs nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na liglerin ertelenmesi ve antrenmanların durdurulmasıyla ilgili olarak talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Süper Lig’de yer alan yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsızlık oldukları için kendileriyle iletişime geçtikleri belirtildi.

Şikayette bulunan futbolcular bu durumdan memnun olmazken süreç hakkında yeniden değerlendirilme yapılmasını talep etti. FIFPro da açıklamasında, “Türkiye’den çok sayıda oyuncu bizimle iletişime geçti” ifadelerine yer verdi

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile corona virüs konusunda alınabilecek ilave tedbirleri görüşmek üzere toplantı halinde.