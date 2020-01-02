‘Yabancı Müdahale Libya’da Durumu Karmaşık Hale Getiririr’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açıklamada, “Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı” denildi.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa Başkan Trump’ın “yabancı müdahalesinin Libya’daki durumu karmaşık hale getirdiği” sözleri yer aldı.

Açıklamada, “Başkan Donald J. Trump bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuştu. Liderlerler, ikili ve bölgesel meseleleri görüştü. Başkan Trump, yabancı güçlerin müdahalesinin Libya’da durumu karmaşıklaştırdığına dikkat çekti. İki lider, İdlib’de sivilleirn korunması adına tansiyonun düşürülmesi ihtiyacı konusunda mutabık kaldı” denildi.