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Yabancı uyruklu işçiler taş ve sopayla birbirine girdi

Yazan:
Alaturka Online
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İzmir’in Buca ilçesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Yabancı uyruklu işçiler taş ve sopayla birbirine girdi

Olay Kuruçeşme Mahallesi 205/19 sokakta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalıştıkları öğrenilen Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA MEYDANA TAŞTI

Tartışma kısa sürede sokak ortasında meydan kavgasına dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören bazı şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında, kavgaya karıştığı ileri sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA) 

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