Yabancı uyruklu şahıs çocuklara taciz girişiminde bulundu! Mahalle ayağa kalktı

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Küçükçekmece’de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 23:15 – 17 Ağustos 2021 Güncellenme: 23:22 – 17 Ağustos 2021

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Yabancı uyruklu şahıs çocuklara taciz girişiminde bulundu! Mahalle ayağa kalktı

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli küçük çocuklara taciz girişiminde bulundu.

Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

“BİZE İRANLIYIM” DEDİ

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, “Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları ‘Bu adam bize sarkıntılık ediyor’ dediler. Takip edip, yakaladık. Bize ‘İranlıyım’ dedi. Türkçesi zayıftı” diye konuştu. DHA

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