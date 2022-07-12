Yabancı uyruklular site havuzuna girmek istedi, ortalık karıştı

Bursa Mudanya ilçesinde bir sitenin havuzuna girmek istedikleri ileri sürülen yabancı uyruklu kalabalık bir grup, site sakinlerinin izin vermemesi üzerine kavga çıkardı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halil ATAŞ

Bursa Mudanya ilçesinde bir sitede havuza girmek istedikleri ileri sürülen yabancı uyruklu bir grup, kendilerine izin vermeyen site sakinleriyle tartışma yaşadı.

DARP EDEREK KAÇTILAR

Olay Mudanya İlçesi Burgaz Mahallesi’nde bulunan Atış Yapı Arya Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir site sakinin yakını olduklarını belirten yabancı uyruklu bir grup sitedeki havuza girmek istedi.

Buna itiraz eden site sakinleri, yabancı grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Site sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yabancı uyruklu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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