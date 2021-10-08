Yabancılar hisse senedi ve tahvil satıp gidiyor

Yabancıların 1 Ekim haftasında hisse senetlerinden çıkışı 93 milyon dolar oldu. Bir önceki haftada yabancıların tahvil satışı 415 milyon dolarla 6 ayın en yüksek satışı olarak gerçekleşmişti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Merkez Bankası’nın (TCMB) 1.5 yıl aranın ardından faiz indirdiği hafta tahvilde 6 ayın en yüksek çıkışını gerçekleştiren yabancı yatırımcıların tahvillerdeki çıkışı 1 Ekim haftasında da devam etti. Merkez Bankası verilerine göre yurtdışı yerleşikler, 1 Ekim haftasında 201.1 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Yabancıların 1 Ekim haftasında hisse senetlerinden çıkışı ise 93 milyon dolar olarak kaydedildi. Bir önceki haftada yabancıların tahvil satışı 415 milyon dolarla 6 ayın en yüksek satışı olarak gerçekleşmişti.

PAYLARI YÜZDE 5.1’E GERİLEDİ

Yurtdışı yerleşiklerin tahvil portföyü son iki haftada 616 milyon dolar azaldı. Yabancı yatırımcı tahvil stoku 7.7 milyar dolara, yabancı yatırımcı tahvil stoku payı ise yüzde 5.1’e geriledi. Yabancı yatırımcıların hisse senedi payı ise yüzde 41.9 ile tarihi dip seviyelere indi. Swap kanalı ile ise carry trade işlemlerde söz konusu iki haftada 3 milyar dolar net sermaye çıkışı gözlendi, bu kanaldan yılbaşından bu yana 10.4 milyar dolar net sermaye çıkış oldu.

Rekor seviyeler kâr satışlarını tetikledi

Doların 8.9606 lirayı test ettiği 1 Ekim haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2.5 milyar dolar düşüşle 232.7 milyar dolara geriledi. Gerçek kişilere ait mevduatlar son haftada toplam 923 milyon dolar azalarak 144 milyar 201 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilere yani şirketlere ait mevduatlar ise 1.5 milyar dolar azalışla 88 milyar 482 milyon dolara indi. Son iki haftada (24 Eylül-1 Ekim haftaları) yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4.6 milyar dolar azaldı.